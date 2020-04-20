В Уфе начали строительство футбольного манежа за бюджетный счёт

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о начале строительства в городе крытого футбольного манежа. Строение будет располагаться рядом со стадионом "Нефтяник", на котором играет футбольный клуб "Уфа".

Средства для строительства выделены из федерального бюджета. Стоимость составляет 450 млн рублей, а использовать манеж будут для тренировок и игр детей и взрослых.

"В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта "Спорт — норма жизни", — приводит пресс-служба "Уфы" слова Хабирова.

Судя по опубликованным фотографиям, в крытом манеже не запланировано возведение трибун.

Стадион "Нефтяник"

Арена, на которой играет "Уфа", вмещает 15 132 человека. Реконструкция стадиона была проведена в 2015 году. На "Нефтянике" уложен искусственный газон.