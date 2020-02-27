Хованцев перепутал этапы при заявке на мужскую эстафету ЧМ по биатлону

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал об ошибке во время эстафет на чемпионате мира в Антерсельве. По его словам, Матвея Елисеева специально готовили на первый этап, но ему пришлось бежать второй.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев при заявке по ошибке указал на первый этап Евгения Гараничева. Из-за этого Елисеев не смог выполнить свою задачу — финишировать с отставанием не более 15 секунд на своём этапе.

"У нас произошел сбой при заявке. Начали разбираться и поняли, что главный тренер перепутал этапы Елисеева и Гараничева, заявив Женю на первый. Мы показали Хованцеву информацию на бумаге, в переписке, но исправить уже ничего нельзя. Человек ошибся. С себя вины тоже не снимаю, надо было идти и проверять. Хотя практика всегда была такая: Хованцев заявлял мужскую команду — и проблем не возникало", — приводит Sports. ru слова Белозёрова.

Сборная России в составе Гараничева, Елисеева, Поршнева и Логинова заняла четвёртое место.