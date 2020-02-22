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В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски

Спорт

Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов сообщил, что российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева задержала полиция. По его словам, в гостиничных номерах спортсменов также проходят обыски.

"В шесть утра пришли представители правоохранительных органов в номер к Логинову и Гараничеву. Они сейчас едут в управление. Будет проведен опрос", - сообщил Алексей Нуждов. 

По словам Нуждова, все обстоятельства инцидента выясняются.

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