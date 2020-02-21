Футболист Тарасов после подписания контракта с "Рубином" сломал ногу

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок. Время восстановления футболиста точно неизвестно, сообщает Sport24.

18 февраля Тарасов подписал контракт с "Рубином" до конца сезона. Футболист находился без клуба на протяжении полугода, а в январе провёл два сбора с казанцами.

Дмитрий Тарасов

Тарасов является бывшим мужем ведущей и певицы Ольги Бузовой. Футболист известен своими скандальными поступками и политическими заявлениями. Так, во время эскалации отношений между Турцией и Россией он после матча в Стамбуле продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Тарасов ранее выступал в составе "Томи", "Москвы" и "Локомотива".