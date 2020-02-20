В Лиге Европы стартует плей-офф: "Шахтер" - "Бенфика" и другие матчи

В четверг, 20 февраля состоятся 16 матчей 1/16 финала Лиги Европы. Поединки запланированы в Германии, Англии, Португалии, Испании, Италии, Шотландии, Греции, Украине, Румынии, Болгарии, Дании, Бельгии и на Кипре.

Ответные игры состоятся через неделю, 27 февраля.

Лига Европы: 1/16 финала, первые матчи

20.55

"Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия).

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия).

"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия).

"Спортинг" (Португалия) - "Башакшехир" (Турция).

"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия).

"Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания).

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия).

23.00