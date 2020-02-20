В Лиге Европы стартует плей-офф: "Шахтер" - "Бенфика" и другие матчи
В четверг, 20 февраля состоятся 16 матчей 1/16 финала Лиги Европы. Поединки запланированы в Германии, Англии, Португалии, Испании, Италии, Шотландии, Греции, Украине, Румынии, Болгарии, Дании, Бельгии и на Кипре.
Ответные игры состоятся через неделю, 27 февраля.
Лига Европы: 1/16 финала, первые матчи
20.55
- "Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия).
- "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).
- "Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия).
- "Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия).
- "Спортинг" (Португалия) - "Башакшехир" (Турция).
- "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия).
- "Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания).
- "Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия).
23.00
- "АЗ Алкмаар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия).
- АПОЕЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария).
- "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия).
- "Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция).
- "Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания).
- "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия).
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия).
- "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия).