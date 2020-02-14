РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус

Российский футбольный союз (РФС) не стал выносить наказание Дмитрию Тарасову, который ранее неудачно пошутил про эпидемию коронавируса в Китае.

Футболист выложил в Instagram фотографию своего парикмахера, которую подписал так: "Коронавирус".

Позже Тарасов извинился за поступок. Этого для комитета по этике РФС оказалось достаточно.

"С учётом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным", - приводит "Чемпионат" заявление пресс-службы РФС.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации с помощью адвоката Андрея Князева. Председатель Московской коллегии адвокатов считает, что СМИ уделяют слишком много внимания этой истории.