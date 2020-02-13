Адвокат Князев: "Тарасов кого-то заразил этим коронавирусом? Не надо такой хайп делать"

Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал ситуацию вокруг поста футболиста Дмитрия Тарасова с шуткой про коронавирус. Ранее в сети из-за сообщения игрока разгорелся скандал, а Тарасова обвинили в расизме.

— Футболист Тарасов разместил у себя в Instagram дурацкую шутку — фотографию с азиатским парикмахером, которую подписал "коронавирус". Можно ли считать это шуткой? Уместны ли такие "шутки"?

— Я считаю, что это можно считать шуткой, и эти шутки уместны в зависимости от профессии человека. Если бы так пошутил, например, депутат Госудумы или профессор МГУ по антропологии… А так футболист неудачно пошутил. Обидеться на него может каждый. Но в юридическом плане это относится к делам так называемого частного обвинения, то есть непосредственно ты должен пойти и подать в суд, что я прочитал пост футболиста Тарасова, после этого не могу спать, развелся с женой, вот справка от психиатра.

На мой взгляд, мы очень много внимания уделяем. Что требовать? Человек, может быть, только писать научился. Это президент высказался? Подумаешь. Не думаю, что из этого что-то выйдет. Кому-то понравилась шутка, кому-то — не понравилась. Каждый из нас глупо шутил в своей жизни. Не все выкладывали в интернет, правда. Но в любом случае какое-то моральное осуждения или еще что-то… Пошутил.

Если бы над чумой пошутили, тоже лет 400 назад кто-то бы обиделся. А вроде сейчас можно, если чумы нет. Очень субъективно. Поэтому обидеться может любой. Я согласен, что шутка неуместна. Его мнение личное. Это у нас что-то сейчас стали за шутки или за мнения, даже за глупые хвататься, привлекать к ответственности. Это неправильно.

— Депутат Госдумы Свищев предложил заблокировать Instagram Тарасова. Нужна ли такая мера?

— Пусть депутат Свищев сначала свой Instagram сделает и тогда что-то блокирует. Это он может обращаться к Instagram. Это какое-то американское предприятие. Давайте лучше Свищева заблокируем, потому что это хайп.

Давайте запретим Тарасову говорить. И играть ему незачем, раз он глупости пишет. Как он может заблокировать? Вы же сами понимаете. Это раз. Во-вторых — ну и что. Будет он записки тогда писать. Какая глупость ограничивать. Будут ему журналисты звонить, говорить, у вас Instagram заблокировали, что вы думаете по такому-то вопросу. Это не решит проблему.

— Международные организации называют пост расистским. Они правы?

— Я не знаю, что за организация, если она обиделась и считает этот пост расистским, она может подавать в суд. На самом деле больше всего судебных перспектив у того товарища, который изображен. Если он это посчитает расистским… Я не понимаю, что расистского, если действительно пошло из Китая. И что теперь? Это не расистское. Даже не национальности, наверное, страны касается.

Эти международные организации могут куда-то обращаться. Но обидеться реально может только человек, а не организация. Я бы не хотел, например, как русский человек, чтобы за меня обижались какие-нибудь казаки. Я не считаю это своими представителями. Поэтому надо спросить у этого азиата, насколько для него это показалось оскорбительным. Кто-то пишет, что русские пьют, а я не пью. Мне теперь бегать, везде это доказывать? Наверное, кому-то это надо. Я к этому, честно говоря, легче отношусь и считаю, что люди у нас легче относятся. Не надо такой хайп делать.

Ну и сказал. От этого что-то изменилось? Он кого-то заразил этим коронавирусом? Подумаешь… А каких-то обязательств, которые есть у судей, у военных несоответствие высокому званию офицера или несоответствие высокому званию судью. У него таких ограничений не наложено. Поэтому он может в этом плане высказываться как хочет. У меня как у адвоката есть ограничения. Я, например, о других адвокатах не должен отзываться плохо, я не могу комментировать. У меня есть эти ограничения по профессии. У футболистов, насколько я знаю, этих ограничений нет. Поэтому пусть говорит, что хочет.

— С точки зрения закона Тарасов что-либо нарушил? Водонаеву за пост про маткапитал вызывают в полицию.

— Тоже ничем это не закончится. И у нее это не закончится.

— С точки зрения закона придраться не к чему?

— Не к чему. Кроме как, еще раз говорю, если человек лично, но бремя доказывания опять же лежит на человеке. Это не просто так прийти и сказать, вот меня обидел пост Тарасова и пост Водонаевой. Нужно принести доказательства, какой он тебе ущерб нанес, то есть я плакал, ушел с работы, потерял здоровье, нервы и так далее. Все это должно быть подтверждено справками, свидетельскими показаниями и так далее. Таких случаев на самом деле не так много. А вызывали в полицию — это вообще ничего не значит. Это я сейчас могу на вас написать, что вы мне что-то по телефону сказали, и вас тоже вызовут. Но результат этого вызова стремится к нулю. А так полиция должна проверять, к сожалению, даже по заявлению сумасшедших граждан. Почему нет? С сумасшедшим тоже может приключиться беда, его тоже нужно выручать. Его дело писать. А в полиции я не думаю, что можно какое-то даже административное правонарушение. И Водонаевой касается, и Тарасова. Для кого-то, может быть, это хорошие штуки. Некоторые "Аншлаг" смотрят по dторому каналу и ничего. Многим нравится. У каждого свое чувство юмора.