Футболист Тарасов пошутил над азиатским парикмахером из-за коронавируса

Футболист Дмитрий Тарасов пошутил по поводу эпидемии коронавируса в Китае. Спортсмен выложил в сториз Instagram фотографию своего азиатского парикмахера, которую подписал так:

"Коронавирус".

По мнению Тарасова, проблеме эпидемии в Китае уделяется много внимания. Футболист предложил рассказывать о российских достижениях в медицине. Он привёл пример строительства больницы в Оренбурге и предложил говорить об этом, а не постройке на две недели госпиталя в Ухане.

"Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу. Да, пусть не за 2 недели, но это всё равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ", - написал Тарасов в Instagram ранее.

Дмитрий Тарасов

Тарасов является бывшим мужем ведущей и певицы Ольги Бузовой. Футболист известен своими скандальными поступками и политическими заявлениями. Так, во время эскалации отношений между Турцией и Россией он после матча в Стамбуле продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Тарасов ранее выступал в составе "Томи", "Москвы" и "Локомотива". С лета 2019 года он находится без клуба и тренируется в составе "Рубина".