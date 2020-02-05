Агент Кокорина отреагировал на сообщение о переговорах с "Балтикой"

Кирилл Логинов, агент футболиста "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что переговоры с форвардом ведёт "Балтика". Ранее об этом в интервью "РБК" сообщил председатель совета директоров калининградской команды Александр Шендерюк-Жидков.

"Балтика"? В первый раз слышу от вас. Честно говоря, уже надоело опровергать интерес других клубов", — заявил Логинов в комментарии для издания "Спорт день за днём".

Футбольный клуб "Балтика"