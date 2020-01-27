Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал предварительный состав команды на чемпионат мира, который состоится с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце. По словам наставников команды, на турнир в основном отправятся те же спортсмены, которые участвовали в январских этапах Кубка мира.
Старший тренер женской команды Виталий Норицын заявил, что участие в чемпионате примут:
Ещё одно место в команде займёт спортсменка, которая хорошо выступит на Кубке IBU.
Старший тренер мужской команды Сергей Белозёров сообщил, что на турнир отправятся:
Седьмое место в команде может занять участник Кубка IBU или отборочного турнира в Ижевске. Также штаб команды следит за Саидом Халили, который участвовал в Кубке мира, а сейчас отправился на юношеский чемпионат мира.
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