Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал предварительный состав команды на чемпионат мира, который состоится с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце. По словам наставников команды, на турнир в основном отправятся те же спортсмены, которые участвовали в январских этапах Кубка мира.

Состав женской сборной России на чемпионат мира по биатлону

Старший тренер женской команды Виталий Норицын заявил, что участие в чемпионате примут:

Светлана Миронова,

Екатерина Юрлова,

Ирина Старых,

Кристина Резцова,

Лариса Куклина.

Ещё одно место в команде займёт спортсменка, которая хорошо выступит на Кубке IBU.

Состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону

Старший тренер мужской команды Сергей Белозёров сообщил, что на турнир отправятся:

Александр Логинов,

Матвей Елисеев,

Никита Поршнев,

Кирилл Стрельцов,

Евгений Гараничев,

Эдуард Латыпов.

Седьмое место в команде может занять участник Кубка IBU или отборочного турнира в Ижевске. Также штаб команды следит за Саидом Халили, который участвовал в Кубке мира, а сейчас отправился на юношеский чемпионат мира.