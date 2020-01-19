Серроне экстренно госпитализирован. Он пропустит пресс-конференцию

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне пропустит пресс-конференцию после своего боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации телеканала, американца экстренно госпитализировали. Причина госпитализации пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над Дональдом Серроне. Ирландец заявил, что "король вернулся" , а также, что он готов снова "творить историю".

Также "Правда.Ру" сообщала о том, что Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд.