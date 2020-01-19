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Источник Правда.Ру

Серроне экстренно госпитализирован. Он пропустит пресс-конференцию

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне пропустит пресс-конференцию после своего боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации телеканала, американца экстренно госпитализировали. Причина госпитализации пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над Дональдом Серроне. Ирландец заявил, что "король вернулся" , а также, что он готов снова "творить историю".

Также "Правда.Ру" сообщала о том, что Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд.

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