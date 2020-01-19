Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне пропустит пресс-конференцию после своего боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации телеканала, американца экстренно госпитализировали. Причина госпитализации пока не сообщается.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над Дональдом Серроне. Ирландец заявил, что "король вернулся" , а также, что он готов снова "творить историю".
Также "Правда.Ру" сообщала о том, что Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.