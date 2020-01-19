Макгрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд

Конору Макгрегору удалось нокаутировать своего оппонента на турнире UFC 246 американца Дональда Серроне. Сразу после начала боя Макгрегор загнал Серроне на край октагона, где начал наносить ему сокрушительные удары. После серии приемов американский боец начал падать. Рефери принял решение остановить бой.

Напомним, это был первый бой для Конора Макгрегора за последний год. После проигрыша Хабибу Нурмагомедову он заявил об окончании карьеры бойца, однако вскоре решил вернуться в UFC. Серроне успел провести в этом году уже пять боев. Макгрегор получит за победу над оппонентом 3 миллиона долларов, а также процент от продаж платных трансляций.