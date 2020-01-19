"Король вернулся": Макгрегор прокомментировал победу над Серроне

Ирландский боец смешанных боевых единоборств Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над американцем Дональдом Серроне в турнире UFC 246. Он утверждает, что "рад снова творить историю".

"Я вернулся! Король вернулся! Счастлив снова творить историю. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому", - процитировал бойца телеканал РЕН ТВ.

Напомним, бой Макгрегора и Серроне продлился всего 40 секунд. Ирландцу удалось загнать своего оппонента на край октагона и нанести ему ряд серьезных комбинаций. Рефери пришлось остановить бой по причине нокаута Серроне.