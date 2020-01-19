Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

"Король вернулся": Макгрегор прокомментировал победу над Серроне

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Ирландский боец смешанных боевых единоборств Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над американцем Дональдом Серроне в турнире UFC 246. Он утверждает, что "рад снова творить историю".

"Я вернулся! Король вернулся! Счастлив снова творить историю. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому", - процитировал бойца телеканал РЕН ТВ.

Напомним, бой Макгрегора и Серроне продлился всего 40 секунд. Ирландцу удалось загнать своего оппонента на край октагона и нанести ему ряд серьезных комбинаций. Рефери пришлось остановить бой по причине нокаута Серроне.

ufc нокаут победа октагон дональд серроне конор макгрегор смешанные боевые единоборства
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Как празднуют свадьбу военные в Америке
Формула небес
Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня
Новости спорта
Уйдет ли Брагин после поражения на МЧМ-2020?
Последние материалы
Тимошенко считает, что "процесс ликвидации" Украины уже запущен
СМИ: Мишустин может запретить Uber и другие агрегаторы
Макгрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд
Как празднуют свадьбу военные в Америке
Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня
Эксперт назвал Россию ключевым миротворцем в Африке
Уйдет ли Брагин после поражения на МЧМ-2020?
У Путина есть "огромные планы" по развитию нацпроектов
Щитовидная железа: профилактика и лечение
Растяжки на теле
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду

Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.

Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Мир. Новости мира
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Мир. Новости мира
СМИ: Турция закрыла Босфор для кораблей НАТО
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала неудачную пластику груди
Соломон Соловьев Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Благородство и благодарность, или Чего лишены польские паны Игорь Буккер Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала гимном Сергей Лебедев
Комментарии
Мессинг предсказывал России расширение границ и процветание в 2020 году
У Путина есть "огромные планы" по развитию нацпроектов
Пригожин заявил, что Водонаева оскорбила россиян
Экономику России нужно срочно переориентировать
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
На Западе попытались объяснить отставку Медведева
На Западе попытались объяснить отставку Медведева
WADA: очередной счет в адрес России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ