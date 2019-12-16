Пресс-секретарь президента России Дмитрий ответил на вопрос журналистов о скандале в фигурном катании. На выходных группа тренеров под руководством Этери Тутберидзе и олимпийский чемпион Евгений Плющенко поругались из-за Алины Загитовой.
Чемпионка Игр в Пхенчхане объявила о приостановке карьеры, после чего Тутберидзе и Плющенко жестко обменялись мнениями.
"Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля? И что Кремль должен этим заниматься? Думаю, мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Но это не вопрос Кремля абсолютно", - заявил Песков в интервью "РИА Новости".
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.