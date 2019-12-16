Кремль отреагировал на скандал в фигурном катании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий ответил на вопрос журналистов о скандале в фигурном катании. На выходных группа тренеров под руководством Этери Тутберидзе и олимпийский чемпион Евгений Плющенко поругались из-за Алины Загитовой.

Чемпионка Игр в Пхенчхане объявила о приостановке карьеры, после чего Тутберидзе и Плющенко жестко обменялись мнениями.