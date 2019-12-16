Плющенко и Тутберидзе поскандалили из-за Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова в пятницу объявила о своем решении приостановить карьеру. Реакция болельщиков на новость была ожидаемой: отовсюду сыпались пожелания как можно скорее вернуться на лед. А вот в профессиональной среде сообщение вызвало грандиозный по меркам фигурного катания скандал.

Первое слово Плющенко

Все началось из-за комментария олимпийского чемпиона Евгения Плющенко для ТАСС. В нем бывший фигурист предположил, что Загитова берет паузу, чтобы определиться со своим будущим и, возможно, уйти от Этери Тутберидзе к другому тренеру. Также он заявил, что Алине не хватает внимания со стороны тренерского штаба.

"Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю, Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки", — заявил Плющенко.

Ответ команды Тутберидзе

В ответ на заявление Плющенко команда Тутберидзе в Instagram разместила пост, в котором досталось не только олимпийскому чемпиону, но и тренеру Татьяне Тарасовой. Та ранее также критиковала Загитову.

Плющенко представители Тутберидзе обвинили в попытке перехватить Загитову и других спортсменок.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах", — написано в заявлении команды Тутберидзе.

Ответ Плющенко

Плющенко ответил на следующий день также в Instagram. В нем чемпион обвинил Этери Тутберидзе в том, что она является менеджером, а не тренером. По его словам, все прыжки в группе фигуристок ставит не она, а Сергей Дудаков. Также по мнению Плющенко, Тутберидзе не воспитала ни одной спортсменки.