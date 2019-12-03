ВАДА: Россия скрыла данные о допинг-пробах 145 спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Россию в изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории и сокрытии данных 145 спортсменов. Всего в базе зафиксирована информация о 298 спортсменах, сообщает ТАСС.

Таким образом, подтверждается информация о том, что на основании данных московской лаборатории под подозрение попали 298 российских спортсменов. По итогам проверки первой части неискаженных данных по 153 спортсменам были открыты 47 дел, которые были отправлены в международные федерации. В отчете отмечается, что в ходе экспертизы базы российские эксперты удалили информацию, в том числе записи о субстанции, обнаруженной в допинг-пробах спортсменов.

Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в октябре прошлого года. В связи с выявленными фактами манипуляций с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому ВАДА принять санкции к российскому спорту, в частности - в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком ВАДА соберется 9 декабря.