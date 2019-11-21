Футболист Садаев, которого потеряли в Турции, нашелся в Instagram

Турецкий футбольный клуб "Анкарагюджю" не может разыскать российского футболиста Заура Садаева. Игрок не выходил на связь более недели.

Главный тренер команды Мустафа Каплан сообщил, что Садаев не вернулся после матча за сборную. Но в клубе не могут уточнить - какую именно сборную, так как в российскую команду 30-летний футболист не вызывался.

"Мы так и не смогли дозвониться до него. Наши болельщики должны об этом знать", - заявил Каплан.

Позже Садаев оставил запись в Instagram, в которой объяснил ситуацию. Футболист сообщил, что разорвал контракт с "Анкарагюджю" и покинул клуб.

Садаев ранее выступал за "Ахмат", "Бейтар" (Иерусалим), "Лехию" (Гданьск) и "Лех" (Познань). Также вызывался во вторую сборную России, где провел две игры.