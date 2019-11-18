Сборную России в Сан-Марино поддержат около 500 болельщиков

Около 500 болельщиков поддержат сборную России в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Сан-Марино. Встреча пройдет во вторник в Серравалле на Олимпийском стадионе, который вмещает около 7 тысяч зрителей. Начало матча - 22.45 (мск).

Сборная России обеспечила себе участие в финальной части первенства Европы за два тура до конца квалификации. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице группы I, имея в активе 21 очко.