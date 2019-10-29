Макгрегор вызвал на бой рэпера из-за "глупых мемов"

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира в двух дивизионах Конор Макгрегор вызвал на поединок известного американского рэпера Кертиса Джексона, выступающего под псевдонимом 50 Cent.

Об этом пишет The Sun.

По словам ирландца, рэпер сильно помогал ему с продвижением боя с Флойдом Мейвезером, когда писал о нем в соцсетях. "Пока мы шли к бою с Мейвезером, я использовал его как инструмент. Он был инструментом, продвигающим мой бой. Знал, что он связан с Флойдом, и он время от времени писал обо мне в интернете", — цитирует ирландца The Sun.

По словам Макгрегора, он благодарен артисту за те публикации, но потом Джексон начал размещать "издевательские" посты в Instagram, в которых последовательно высмеивал спортсмена.

Макгрегор посчитал себя оскорбленным: "Однажды я написал ему: "Пожилой человек сидит в интернете и создаёт мемы". После этого он заблокировал меня, и я всё ещё в чёрном списке. Так что, если бы мне пришлось выбирать бой с кем-то из знаменитостей, я бы хотел провести поединок с ним", — сказал Макгрегор.

Напомним, Конор Макгрегор в октябре прошлого года потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в титульном бою. С тех пор он не выходил в октагон.

Зато успел прославиться целым рядом резонансных выходок. Например, как рассказывала Правда. ру, во время пресс-конференции в Москве он позволили себе ряд высказываний "на грани фола", которыми оскорбил народ Дагестана. Да настолько сильно, что представители диаспоры прождали спортсмена всю ночь возле отеля, чтобы объяснить, как он неправ.

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