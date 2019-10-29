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Источник Правда.Ру

Макгрегор вызвал на бой рэпера из-за "глупых мемов"

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

 

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира в двух дивизионах Конор Макгрегор вызвал на поединок известного американского рэпера Кертиса Джексона, выступающего под псевдонимом 50 Cent.

Об этом пишет The Sun.

По словам ирландца, рэпер сильно помогал ему с продвижением боя с Флойдом Мейвезером, когда писал о нем в соцсетях. "Пока мы шли к бою с Мейвезером, я использовал его как инструмент. Он был инструментом, продвигающим мой бой. Знал, что он связан с Флойдом, и он время от времени писал обо мне в интернете", — цитирует ирландца The Sun.

По словам Макгрегора, он благодарен артисту за те публикации, но потом Джексон начал размещать "издевательские" посты в Instagram, в которых последовательно высмеивал спортсмена.

Макгрегор посчитал себя оскорбленным: "Однажды я написал ему: "Пожилой человек сидит в интернете и создаёт мемы". После этого он заблокировал меня, и я всё ещё в чёрном списке. Так что, если бы мне пришлось выбирать бой с кем-то из знаменитостей, я бы хотел провести поединок с ним", — сказал Макгрегор.

Напомним, Конор Макгрегор в октябре прошлого года потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в титульном бою. С тех пор он не выходил в октагон.

Зато успел прославиться целым рядом резонансных выходок. Например, как рассказывала Правда. ру, во время пресс-конференции в Москве он позволили себе ряд высказываний "на грани фола", которыми оскорбил народ Дагестана. Да настолько сильно, что представители диаспоры прождали спортсмена всю ночь возле отеля, чтобы объяснить, как он неправ.

Фото: depositphotos

Темы бой мемы рэпер конор макгрегор посты в соцсетях
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