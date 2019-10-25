Полиция взяла отель Макгрегора в Москве под усиленную охрану

Отель "Ритц Карлтон" в центре Москвы взят под усиленную охрану. У гостиницы постоянно дежурят сотрудники полиции, сообщает ТАСС.

До сих пор у отеля находятся люди, которые недовольны высказываниями Макгрегора о дагестанцах. В четверг ирландец на пресс-конференции в Москве позволил себе назвать представителей Дагестана "трусами, которые убегают". Он заявил, что Хабиб Нурмагомедов - из тех бойцов, которые дерутся только тогда, когда уверены в победе.

Ночью у отеля собрались дагестанцы, чтобы "поговорить" с Макгрегором. Ирландец не вышел к ним. Ранее сообщалось, что толпа покинула площадь перед отелем. Ожидается, что Макгрегор покинет Москву в пятницу.

Напомним, в октябре 2018 года Макгрегор уступил Нурмагомедову в четвертом раунде удушающим приемом. После боя на трибунах произошла драка, которую спровоцировал Хабиб.

Позже Макгрегор потребовал реванша у Нурмагомедова. Российский боец ответил, что не собирается снова выходить против Конора в октагон.