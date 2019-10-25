Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы

Сегодня ночью в Москве возле отеля, где на тот момент находился бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира в двух дивизионах Конор Макгрегор, собралась толпа дагестанцев.

Они возмущены нелестными высказываниями бывшего чемпиона UFC о своем сопернике Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе в целом на пресс-конференции, которая состоялась в российской столице.

Опоздавший, напомним, на мероприятие на 2 часа Макгрегор, обвинил Нурмагомедова в отсутствии патриотизма и заявил, что "Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерется с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве".

А потом, как отмечает "Спорт-Экспресс", с вызовом объявил, что остановился в Ritz Carlton.

По завершении пресс-конференции президент Fight Nights (компания-организатор боев по смешанным единоборствам) Камил Гаджиев в своем Instagram назвал позором произошедшее на мероприятии.

"Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему "леща", но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля".

Возмущенные дагестанцы вечером собрались у входа в отель. На случай возникновения конфликта там же дежурил ОМОН.

Под утро толпа, так и не дождавшись выхода Макгрегора, начала расходиться.