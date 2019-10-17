"Зенит" готовится к матчу с "Ростовом" вместе с Кокориным

Нападающий Александр Кокорин проводит тренировку с основой "Зенита". Сегодня команда начала подготовку к игре с "Ростовом", которая состоится на выходных в рамках 13-го тура РПЛ.



Кокорин тренируется с "Зенитом".

Кокорин вышел на свободу по УДО 17 сентября. Форвард подписал новый контракт с "Зенитом" до конца сезона, но сможет выйти на поле в официальном матче только весной. Питерцы пропустили период, за который можно было зарегистрировать форварда для участия в чемпионате РПЛ.

В последний раз Кокорин выходил на поле 7 октября 2018 года в игре против "Краснодара". После этого матча он отправился с Павлом Мамаевым в ночной клуб, где произошли известные события с водителем Виталием Соловчуком, а позже - чиновником Денисом Паком.

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