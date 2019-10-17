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Источник Правда.Ру

Миланский "Интер" хочет купить Дзюбу в январе

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба входит в сферу интересов миланского "Интера". Итальянский клуб ищет замену Алексису Санчесу, который из-за травмы выбыл на длительный срок. "Интер" планирует совершить покупку в январе, когда откроется зимнее трансферное окно, сообщает миланское издание Il Giornale.

Другими кандидатами на переход в "Интер" называют Оливье Жиру из "Челси" и Марио Манджукича из "Ювентуса". Вместе с тем, итальянские журналисты считают, что оба игрока не согласятся выступать за черно-синих.

"Интеру" Дзюба может обойтись не слишком дорого - контракт форварда с "Зенитом" истекает в июне 2020 года. Летом у форварда были варианты в чемпионате Англии, а также Китае, но россиянин выбрал Санкт-Петербург.

В этом сезоне Дзюба провел 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 5 мячей. На его счету 1 гол в двух играх за "Зенит" в Лиге чемпионов. Кроме того, Артем провел 8 матчей отборочного турнира Евро-2020 и за сборную России забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Авторитетный портал tranfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 млн евро, но из-за того, что у Дзюбы останется полгода по контракту, "Интер" может получить хорошую скидку.

Миланская команда удачно стартовала в чемпионате Италии, где шла без поражений шесть туров. Перед матчами сборных "Интер" уступил на своем поле "Ювентусу" и опустился на вторую строчку в таблице.

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Темы футбол фк интер фк зенит трансферы артем дзюба
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