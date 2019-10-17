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Брат Нурмагомедова опроверг причастность его семьи к избиению Мирзаева

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что случилось с бойцом Расулом Мирзаевым в конце 2016 года. Ранее в сети появилось видео жестокого избиения Мирзаева неизвестными людьми. СМИ сообщили, что в конфликте принимали участие знакомы и родственники Хабиба.

Умар, чемпион бойцовского клуба Gorilla, заявил, что его семь не причастна к инциденту. По его словам, Хабиб даже предупреждал Расула о том, что у него могут возникнуть проблемы, и просил быть его осторожнее.

31 декабря 2016 года Мирзаев отдыхал в ночном клубе с другим бойцом Артемом Лобовым. В один из моментов началась потасовка с другой компанией. Позже неизвестные проникли в квартиру Расула и жестоко избили его. Полиции так и не удалось найти нападавшиъ.

"Наша семья к этому абсолютно не причастна. Наоборот, Хабиб говорил Расулу, будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой. А видео жестокое, я не поддерживаю такое", - заявил Умар в интервью "Спорт-Экспрессу".

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