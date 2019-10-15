Знакомые Нурмагомедова жестоко избили бойца Мирзаева

Российский телеграм-канал Mash распространил видео избиения бойца ММА Расула Мирзаева, которое произошло в 2016 году. Сообщается, что причиной конфликта стала позиция Мирзаева по отношению к Хабибу Нурмагомедову, а спортсмена атаковали знакомые нынешнего чемпиона UFC в легком весе.



Жесткое избиение бойца Расула Мирзаева.

(Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику)

В 2016 году Мирзаев публично поддержал Артема Лобова, друга Конора Макгрегора, который постоянно оскорблял Хабиба Нурмагомедова. Конфликт начался в одном из ночных клубов Москвы. Сторонники Хабиба ранили Расула из травматического пистолета и избили его битами, заставив принести извинения.

По этому делу до сих пор не было никаких задержаний. По сведениям Mash, в избиении принимали участие даже родственники Хабиба.

Расул Мирзаев в смешанных единоборствах провел 20 боев. В 2011 году Мирзаев возле ночного клуба избил студента Ивана Агафонова, который в последствии скончался. Он провел в СИЗО год и вышел на свободу.

Читайте также:

Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции

Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом

Годовалый сын Овечкина впервые побывал на матче НХЛ