Загитова, Медведева и Туктамышева разведены по разным турнирам Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение фигуристок по турнирам серии "Гран-при". Лидеры сборной России Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева разведены по разным этапам. Всего Россию в этих соревнованиях представят 10 спортсменок:
Впрочем, фигуристки могут встретиться в финале Гран-при в Турине в случае успешных выступлений.
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