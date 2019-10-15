Загитова, Медведева и Туктамышева разведены по разным турнирам Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение фигуристок по турнирам серии "Гран-при". Лидеры сборной России Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева разведены по разным этапам. Всего Россию в этих соревнованиях представят 10 спортсменок:

Гран-при США - 18-20 октября - Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Станислава Константинова

Гран-при Канады - 25-27 октября - Евгения Медведева, Александра Трусова, Серафима Саханович

Гран-при Франции - 1-3 ноября - Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова

Гран-при Китая - 8-10 ноября - Туктамышева, Анна Щербакова, Софья Самодурова

Гран-при России - 15-17 ноября - Медведева, Константинова, Трусова

Гран-при Японии - 22-24 ноября - Загитова, Косторная, Самодурова

Впрочем, фигуристки могут встретиться в финале Гран-при в Турине в случае успешных выступлений.

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