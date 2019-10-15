Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Овечкин вышел на 43 место среди бомбардиров в истории НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин покорил очередной бомбардирский рубеж в НХЛ. В игре с "Колорадо" он набрал два очка и вышел на 43-е место в истории лиги. Россиянин опередил Ларри Мерфи и Джереми Реника.

Теперь на счету Овечкина 1218 очков. Он забросил 663 шайбы и сделал 555 результативных передач, выступая за "Кэпиталз" с 2005 года.

Ближайшая цель Овечкина - 42-е место Жана Беливо, который набрал 1219 очков. Также с россиянином ведет борьбу действующий хоккеист "Питтсбурга" Сидни Кросби. В его активе 1224 очка.

Читайте также:

Ласицкене поборется за звание лучшей легкоатлетки года

Тайфун "Хагибис" повредил объекты Олимпиады-2020

КНДР и Корея сыграли вничью в матче без зрителей

Темы нхл хоккей александр овечкин
Обсудить
Актуальная аналитика
Собаки
Продукты, которые не стоит давать собакам
Ваше здоровье
Признаки, говорящие о нехватке витаминов в организме
Мир. Новости мира
Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой
Новости Все >
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
Министр спорта Италии призвал отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов
Опрос пассажиров такси выявил главные претензии к водителям
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
В Москве домработница украла у своего работодателя 5,2 миллиона рублей
NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб
На Байкале в знак протеста снесли бюст Путину
В России вынесен первый штраф за публикацию фейковых новостей
Овечкин вышел на 43 место среди бомбардиров в истории НХЛ
36-летняя женщина из-за отеков хотела избавиться от ног
Последние материалы
Продукты, которые не стоит давать собакам
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
Министр спорта Италии призвал отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов
Признаки, говорящие о нехватке витаминов в организме
Опрос пассажиров такси выявил главные претензии к водителям
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
В Москве домработница украла у своего работодателя 5,2 миллиона рублей
NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб
На Байкале в знак протеста снесли бюст Путину
Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой
Популярное
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником

Таксист из Новосибирска Гасым Наджафов несколько дней назад обнаружил маленького котенка на улице Широкой.

Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Здоровье
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Любовь Степушова Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 19 Владимир Губарев Соломон Соловьев Скованные одним одиночеством - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В России вынесен первый штраф за публикацию фейковых новостей
На Байкале в знак протеста снесли бюст Путину
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Футболист Яремчук объяснил, почему Украина - не Россия
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Эксперты объяснили, почему люди не могут быть вечно молодыми
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
В России зафиксирована вспышка сибирской язвы
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
История и современность
План Наполеона: завоевание Египта открыло бы путь для нападения на Великобританию в Индии
План Наполеона: завоевание Египта открыло бы путь для нападения на Великобританию в Индии
Эволюция винтовки Ли-Энфилд - главного оружия британской пехоты
Эволюция винтовки Ли-Энфилд - главного оружия британской пехоты
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Правильное питание от Кэмерон Диас
Правильное питание от Кэмерон Диас
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14-20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14-20 октября)
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Как правильно принимать гостей.
Как правильно принимать гостей.
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ