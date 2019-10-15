Овечкин вышел на 43 место среди бомбардиров в истории НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин покорил очередной бомбардирский рубеж в НХЛ. В игре с "Колорадо" он набрал два очка и вышел на 43-е место в истории лиги. Россиянин опередил Ларри Мерфи и Джереми Реника.

Теперь на счету Овечкина 1218 очков. Он забросил 663 шайбы и сделал 555 результативных передач, выступая за "Кэпиталз" с 2005 года.

Ближайшая цель Овечкина - 42-е место Жана Беливо, который набрал 1219 очков. Также с россиянином ведет борьбу действующий хоккеист "Питтсбурга" Сидни Кросби. В его активе 1224 очка.

Читайте также:

Ласицкене поборется за звание лучшей легкоатлетки года

Тайфун "Хагибис" повредил объекты Олимпиады-2020

КНДР и Корея сыграли вничью в матче без зрителей