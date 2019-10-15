Министр спорта Италии призвал отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил с обращением к УЕФА, в котором призвал лишить Стамбул права проведения финала Лиги чемпионов в 2020 году. Требование итальянского чиновника связано с операцией Турции на севере Сирии.

Спадафора в письме главе УЕФА Александру Чеферину написал, что международное сообщество осудило действия турецкой армии. По его словам, во время военной операции происходят нарушения прав человека, преступления против гражданских лиц и убийства.

Также министр обратил внимание Чеферина на то, что Совет ЕС по иностранным делам осудил действия Турции. Спадафорам подчеркнул, что УЕФА является автономным и независимым от политиков футбольным органом, но выразил надежду на то, что союз вмешается в ситуацию.

"Выражаю надежду на то, что европейский футбол в своем высшем проявлении сможет сделать мужественный выбор и еще раз продемонстрировать, что спорт является инструментом мира", - говорится в сообщении итальянца.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/21 должен состояться 30 мая в Стамбуле на стадионе "Олимпийский".

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