Российская легкоатлетка Мария Ласицкене попала в число претендентов за звание лучшей спортсменки года по версии IAAF. В 2019 году россиянка выиграла чемпионат Европы в помещениях, Бриллиантовую лигу и чемпионат мира в Дохе. Всего на ее счету 21 победа на 23-х стартах.
Участие в голосовании за лучшую легкоатлетку примут члены совета IAAF и опытные спортсмены. Болельщики могут отдать свой голос в социальных сетях организации. Вручение награды состоится 23 ноября в Монако.
Кроме Ласицкене, на звание лучшей легкоатлетки претендуют:
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