Ласицкене поборется за звание лучшей легкоатлетки года

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене попала в число претендентов за звание лучшей спортсменки года по версии IAAF. В 2019 году россиянка выиграла чемпионат Европы в помещениях, Бриллиантовую лигу и чемпионат мира в Дохе. Всего на ее счету 21 победа на 23-х стартах.

Участие в голосовании за лучшую легкоатлетку примут члены совета IAAF и опытные спортсмены. Болельщики могут отдать свой голос в социальных сетях организации. Вручение награды состоится 23 ноября в Монако.

Кроме Ласицкене, на звание лучшей легкоатлетки претендуют:

Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок)

Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания, семиборье)

Сальва Эйд Нассер (Бахрейн, бег на 400 м.)

Беатрис Чепкоеч (Кения, бег на 3000 м. с препятствиями)

Далила Мухаммад (США, бег на 400 м. с барьерами)

Бриджит Косгей (Кения, марафон)

Малайка Михамбо (Германия, прыжки в длину)

Хеллен Обири (Кения, бег на 5000 м.)

Сифан Хассан (Голландия, бег на 1500 м.)

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег на 100 м.)

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