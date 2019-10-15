КНДР и Корея сыграли вничью в матче без зрителей

Сборные КНДР и Кореи сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2022 - 0:0. Игра состоялась в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена. Встреча прошла при закрытых трибунах.

Власти КНДР решили не пускать на матч болельщиков. Кроме того, в страну пустили только футбольную команду без журналистов и фанатов. Также в Пхеньяне запретили проводить прямую трансляцию встречи. Вместе с тем, власти КНДР пообещали передать Корее запись игры перед вылетом футболистов в Пекин.

Эта игра стала первой между командами за 29 лет. КНДР и Корея выступают в одной группе в отборе ЧМ-2022. После трех туров обе сборные набрали по 7 очков. Также соперниками команд являются Туркменистан, Шри-Ланка и Ливан.

В следующий раунд отбора выйдет победитель группы. Вторая команда также будет иметь шансы, но должна стать одной из четырех лучших среди восьми из других групп.

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