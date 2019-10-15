Тайфун "Хагибис" повредил объекты Олимпиады-2020

Тайфун "Хагибис" повредил два объекта Олимпиады-2020 в Токио. Из-за стихии оказались сломаны заборы на строительных площадках в Shiokaze Park и Ariake Tennis Park.

Организаторы турнира сообщили, что это никак не повлияет на подготовку страны к Играм. Строители обещают быстро восстановить повреждения.

По последним данным тайфун унес жизни 66 человек. Более 200 получили травмы различной степени тяжести.

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