Тайфун "Хагибис" повредил два объекта Олимпиады-2020 в Токио. Из-за стихии оказались сломаны заборы на строительных площадках в Shiokaze Park и Ariake Tennis Park.
Организаторы турнира сообщили, что это никак не повлияет на подготовку страны к Играм. Строители обещают быстро восстановить повреждения.
По последним данным тайфун унес жизни 66 человек. Более 200 получили травмы различной степени тяжести.
Читайте также:
КНДР и Корея сыграли вничью в матче без зрителей
Знакомые Нурмагомедова жестоко избили бойца Мирзаева
Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции
Таксист из Новосибирска Гасым Наджафов несколько дней назад обнаружил маленького котенка на улице Широкой.