Жена работника ЦСКА рассказала о проблемах в команде Гончаренко

Людмила, жена главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова рассказала о кризисе в команде. В Instagram девушка не стеснялась в выражениях и обвинила в провале команды в Лиге Европы главного тренера Виктора Гончаренко.

"Он про*** прошлый сезон полностью, а сейчас выезжает на ошибках соперников.

Пацаны, которые в порядке, тупо проседают на лавке, потому что играть он ставит по личному отношению, а не боевой готовности. Я знаю гораздо больше, чем вы, сидящие на трибунах и кричащие, что мы не "Спартак". Только потому что у нас такой о*** тренер.

Мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а в них ЦСКА нуждается как никто другой, потому что мы нищие. Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность.

Он обыграл "Реал" (в ЛЧ прошлого сезона - прим. ред.), и в свете этой заслуги выглядит топчиком. И все были на таком кураже после этого, что не заметили, как мы оказались в ж***", - написала Людмила.

После того, как болельщики ЦСКА начали писать гневные комментарии в ее адрес, жена функционера армейцев удалила переписку.

ЦСКА лидирует в чемпионате России, опережая конкурентов на два очка. В Лиге Европы армейцы стартовали неудачно, уступив "Лудогорцу" (1:5) и "Хетафе" (0:2).

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