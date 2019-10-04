Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра двух футболистов вместо травмированных Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова. Команда сыграет с шотландцами в "Лужниках" 10 октября, а в гости к киприотам отправится 13 числа.

Травмированных футболистов заменят Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Павел Могилевец ("Рубин"). Всего в заявке на матчи 25 игроков.

Команда начнет подготовку к матчам 6 октября. В этот день футболисты соберутся на базе в Новогорске.

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