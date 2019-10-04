Отсидевший за убийство боец ММА поборол медведя

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов опубликовал видео, на котором борется с медведем. 46-летний спортсмен повалил животное на землю.



Новоселов против медведя.

"Это был мой мед", - подписал видео Новоселов.

В октябре Новоселов проведет бой с Дмитрием Смоляковым. Бой в тяжелой весовой категории состоится в раках турнира Fight Nights Global.

Новоселов отсидел 14 лет по обвинению в убийстве. Он сел в колонию в 1993 году. На его счету 11 боев в ММА, в которых были одержаны 9 побед.

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