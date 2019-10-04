Экс-футболист сборной Нигерии скончался в возрасте 31 года

Бывший футболист сборной Нигерии Исаак Промис скончался в возрасте 31 года. Причину смерти Федерация футбола Нигерии не сообщает.
Промис продолжительное время выступал в Турции за разные команды - "Генчлербирлиги", "Трабзонспор", "Антальяспор" и "Карабюкспор". В 2018 году футболист переехал в США, где выступал за клуб второй по силе футбольной лиги.
В составе сборной Нигерии выступал до 2009 года. Завоевал с олимпийской командой серебряные медали Олимпиады.
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