"Зенит" стал самым популярным клубом России в Instagram

Агентство Deportes&Finanzas опубликовало список самых популярных российских команд в Instagram. При исследовании были учтены количество лайков и комментариев пользователей.

Самым популярным футбольным клубом стал "Зенит" (аудитория 2,08 млн). Также в тройке ЦСКА (1,71 млн) и "Спартак" (1,14).

Самой популярной хоккейной командой стал «Ак Барс» (680 тысяч), обладатель Кубка Гагарина - ЦСКА расположился на общем седьмом месте, став второй хоккейной командой по популярности (542 тысячи).

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