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Бортпроводник потерял сознание в полете на Airbus A320 neo из Томска в Москву: подробности инцидента

Бортпроводник упал без сознания во время полета в Москву

0:59
Туризм

Во время полёта российской авиакомпании один из бортпроводников потерял сознание, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Бортпроводник упал без сознания во время полета в Москву
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Инцидент произошёл на борту Airbus A320 neo, который летел из Томска в Москву в среду, 1 мая. В это время на борту находились 117 пассажиров и шесть членов экипажа.

По сообщениям, в определённый момент состояние одного из четырёх бортпроводников резко ухудшилось, и он упал без сознания. Ему была оказана первая помощь, и он был временно освобожден от выполнения своих обязанностей.

Пилоты продолжили полёт и успешно приземлились в аэропорту Шереметьево, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи.

"Бортпроводника осмотрели медики и направили в медпункт. Росавиация назвала происшествие авиационным инцидентом и начала расследование", — отмечается в сообщении.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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