Бортпроводник потерял сознание в полете на Airbus A320 neo из Томска в Москву: подробности инцидента

Во время полёта российской авиакомпании один из бортпроводников потерял сознание, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".
Инцидент произошёл на борту Airbus A320 neo, который летел из Томска в Москву в среду, 1 мая. В это время на борту находились 117 пассажиров и шесть членов экипажа.
По сообщениям, в определённый момент состояние одного из четырёх бортпроводников резко ухудшилось, и он упал без сознания. Ему была оказана первая помощь, и он был временно освобожден от выполнения своих обязанностей.
Пилоты продолжили полёт и успешно приземлились в аэропорту Шереметьево, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи.
"Бортпроводника осмотрели медики и направили в медпункт. Росавиация назвала происшествие авиационным инцидентом и начала расследование", — отмечается в сообщении.
Артист раскрыл подробности личной жизни.