Чемпион Кузбасса и Сибири по боксу умер от травм, полученных в драке

Чемпион Кузбасса и Сибири по боксу Болот Атакулов скончался от полученных травм в больнице в городе Ленинск-Кузнецкий. Он был доставлен в реанимацию 20 сентября, сообщает "РИА Новости".

Врачи оказывали пациенту всю необходимую помощь, но он получил травмы несовместимые с жизнью. Ранее сообщалось, что у 25-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.

Сотрудники полиции выяснили, что травмы потерпевший получил в конфликте с посетителем одного из баров.

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