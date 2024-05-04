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Топ-5 автомобилей, с которыми владельцы не спешат расставаться

Раскрыт секрет: почему владельцы этих 5 марок авто не хотят их продавать

1:21
Авто

Эксперты сервиса "Автотеки" ("Авито Авто") провели анализ и определили пять марок автомобилей, с которыми владельцы реже всего расстаются. По результатам исследования, на первом месте оказался минивэн Honda Freed, выпущенный в 2008 году, который преимущественно поставлялся на азиатский рынок.

Раскрыт секрет: почему владельцы этих 5 марок авто не хотят их продавать
Фото: Wikipedia by NaBUru38 is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот автомобиль выделяется своим просторным салоном и удобством для городской езды, что объясняет 78% его владельцев, оставшихся с одним ПТС. За ним следует минивэн Toyota Alphard с долей в 70%, известный своим комфортом для семейных поездок. Третье место занимает Honda Stepwgn с 61%, популярный благодаря своему вместительному багажнику и комфортным условиям для пассажиров. Четвертое место удерживает Nissan Leaf, первый электромобиль бренда, известный своим экологическим статусом и 60% владельцев с одним ПТС.

Пятую позицию занимает Hyundai Creta, кроссовер, выпускаемый с 2014 года, с 49% владельцев, которые не менялись. Исследование подчеркивает важность проверки истории автомобиля при покупке, особенно количество владельцев, что может много сказать о лояльности к марке и модели.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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