Зачем нужно принимать витамин D: вся правда об этом гормоне

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Важные преимущества витамина D

1:37
Здоровье

Витамин D важен для функционирования человеческого организма. В статье мы подробно поговорим об этом.

Важные преимущества витамина D
Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Почему витамин D так важен для организма

Витамин D принимает участие во многих процессах, происходящих в организме человека. Он участвует в регулировании соотношения кальция и фосфора, что обеспечивает здоровье костей и суставов.

Кроме того, витамин поддерживает правильное функционирование сердечно-сосудистой и нервной систем. Он также помогает организму строить и укреплять иммунитет.

Здоровье ваших зубов, десен и мышц также зависит от уровня витамина D в вашем организме. Он также участвует в улучшении мозговой деятельности человека и играет важную роль в предотвращении деменции.

Наш организм также нуждается в витамине D для преобразования пищи в энергию. Поэтому, если вы постоянно чувствуете усталость и недостаток энергии, это может быть признаком того, что у вас низкий уровень витамина D в организме.

Если у вас появились такие симптомы, как апатия, быстрая утомляемость, вялость, нарушение концентрации внимания и памяти, это повод сдать анализы и обратиться к врачу.

Как можно получить витамин D

Большое количество витамина D содержится в основном в продуктах животного происхождения. Больше всего витамина содержится в жирной рыбе и морепродуктах. Также яичный желток и молочные продукты являются хорошими источниками витамина D.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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