Как банки обманывают россиян со страховками?

Финансовый омбудсмен рассказал о махинациях с банками и страховками

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ущерб от навязанных заемщикам продуктов в 25 раз больше, чем от похищенного телефонными мошенниками. Мошеннические схемы захлестнули российские банки, представляя большую опасность для граждан.

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Средняя потеря от действий телефонных аферистов в России оценивается почти в 16 тыс. рублей. Средний ущерб от "псевдовкладов" составляет 408 тыс. рублей.

ЦБ РФ пытается бороться с проблемой, но коммерческие банки обходят ограничения. Навязывание дополнительных услуг происходит, когда вкладчик хочет забрать свои сбережения или получить проценты. Сотрудники банка уговаривают человека подписать документ совершенно другого типа, предлагая мошеннический продукт. Жертвам предлагают продукт, который является видом страхования, с формальным размещением суммы на длительный срок. После покупки такого продукта, жертва должна будет вносить аналогичную сумму для исполнения договора.

Возврат денег, внесенных в рамках такого договора, может привести к потере почти всей суммы.