Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важные преимущества витамина D
Как обеспечить правильное бритье в области бикини
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Раскрыт секрет: почему владельцы этих 5 марок авто не хотят их продавать
Как применять баковую смесь
Рассольник из курицы: более лёгкий вариант знаменитого первого блюда
Исследование: идеальная продолжительность фильма — 1 час 30 минут
Особая генетическая мутация SBS40b повышает риск развития рака почки
10-минутная тренировка по кардио-пилатесу с низкой нагрузкой
Как банки обманывают россиян со страховками?

Финансовый омбудсмен рассказал о махинациях с банками и страховками

1:10
Страхование

Ущерб от навязанных заемщикам продуктов в 25 раз больше, чем от похищенного телефонными мошенниками. Мошеннические схемы захлестнули российские банки, представляя большую опасность для граждан.

Финансовый омбудсмен рассказал о махинациях с банками и страховками
Фото: commons.wikimedia.org by Digr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Средняя потеря от действий телефонных аферистов в России оценивается почти в 16 тыс. рублей. Средний ущерб от "псевдовкладов" составляет 408 тыс. рублей.

ЦБ РФ пытается бороться с проблемой, но коммерческие банки обходят ограничения. Навязывание дополнительных услуг происходит, когда вкладчик хочет забрать свои сбережения или получить проценты. Сотрудники банка уговаривают человека подписать документ совершенно другого типа, предлагая мошеннический продукт. Жертвам предлагают продукт, который является видом страхования, с формальным размещением суммы на длительный срок. После покупки такого продукта, жертва должна будет вносить аналогичную сумму для исполнения договора.

Возврат денег, внесенных в рамках такого договора, может привести к потере почти всей суммы.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Последние материалы
Финансовый омбудсмен рассказал о махинациях с банками и страховками
Важные преимущества витамина D
Как обеспечить правильное бритье в области бикини
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Раскрыт секрет: почему владельцы этих 5 марок авто не хотят их продавать
Как применять баковую смесь
Рассольник из курицы: более лёгкий вариант знаменитого первого блюда
Исследование: идеальная продолжительность фильма — 1 час 30 минут
Особая генетическая мутация SBS40b повышает риск развития рака почки
10-минутная тренировка по кардио-пилатесу с низкой нагрузкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников