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Обнаружена новая мутация, провоцирующая рак почки

Особая генетическая мутация SBS40b повышает риск развития рака почки

1:17
Наука

Новая генетическая мутация SBS40b, неизвестная ранее научному сообществу, увеличивает вероятность развития светлоклеточного рака почек. Эта мутация наиболее часто обнаруживается у жителей Литвы и Чехии, как показало исследование команды Mutographes Cancer Grand Challenges из Wellcome Sanger Institute, международной организации по изучению рака.

Особая генетическая мутация SBS40b повышает риск развития рака почки
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Анализировались данные 962 пациентов с светлоклеточным раком почек, заболеванием, характеризующимся образованием злокачественных опухолей из клеток эпителия проксимальных канальцев, участвующих в образовании мочи.

Исследование охватило участников из 11 стран, с целью выявления причин повышенной распространенности рака почек в Центральной и Северной Европе.

Генетический анализ показал наличие конкретного паттерна мутаций в геномах жителей этих регионов, включая новую мутацию SBS40b, которая чаще всего встречалась у жителей Литвы и Чехии.

Ученые пока не могут точно определить, что вызывает эту мутацию, но предполагают влияние неизвестного экологического фактора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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