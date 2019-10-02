Смолов отправится в сборную России даже с травмой

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов отправится в расположение сборной России, несмотря на травму, полученную в матче 1 октября против "Атлетико" в Лиге чемпионов. Форвард повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет курс терапии.

По словам главы пресс-службы "Локо" Кирилла Брейдо, решение об участии Смолова в матче РПЛ против "Арсенала" будет принято позже. Если форвард будет чувствовать дискомфорт, то не выйдет на поле.

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