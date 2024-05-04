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Рассольник из куриного мяса: вкуснейшее сочетание бульона, солёных огурцов и риса

Рассольник из курицы: более лёгкий вариант знаменитого первого блюда

2:04
Еда

Рассольник с курицей — это вкусное и питательное блюдо, в котором сочетаются нежные кусочки куриного мяса с огурцами и рисом в ароматном бульоне. Вот простой рецепт от RussianFood. com, который поможет вам приготовить вкусный рассольник.

Рассольник из курицы: более лёгкий вариант знаменитого первого блюда
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

— 300 г куриного мяса,

— 3 шт картофеля,

— 2 шт солёных огурца,

— 50 г риса,

— 1 шт луковицы,

— 1 шт моркови,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 2 столовые ложки сметаны,

— 2 столовые ложки измельчённой зелени, такой как петрушка или укроп,

— 1 лавровый лист,

— 0,5-1 чайная ложка соли,

— 1 щепотка молотого чёрного перца.

Приготовление:

  1. Промойте куриное мясо и нарежьте его на небольшие кусочки.
  2. В большой кастрюле залейте мясо холодной водой (около 1,5 л), доведите до кипения и снимите образующуюся пену.
  3. Нарежьте солёные огурцы мелкими кубиками.
  4. Промойте рис.
  5. Очистите и нарежьте картофель кубиками.
  6. Очистите и измельчите лук.
  7. Очистите и натрите морковь на крупной тёрке.
  8. В большой сковороде обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистости.
  9. Добавьте нарезанный картофель и рис в кастрюлю с курицей, дайте вскипеть и варите на среднем огне около 10 минут.
  10. После добавьте солёные огурцы и обжаренные овощи, а также лавровый лист. Посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить рассольник с курицей и рисом еще около 10 минут.
  11. Во время приготовления нарежьте свежую зелень.
  12. Подавайте горячий рассольник с курицей и рисом в тарелки, добавив в каждую ложку сметаны и посыпав измельчённой зеленью.

Теперь у вас есть рецепт вкусного рассольника с курицей и рисом. Приятного аппетита!

Рассольник с курицей и перловкой по-домашнему! Просто и очень вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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