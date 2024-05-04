Рассольник из куриного мяса: вкуснейшее сочетание бульона, солёных огурцов и риса

Рассольник с курицей — это вкусное и питательное блюдо, в котором сочетаются нежные кусочки куриного мяса с огурцами и рисом в ароматном бульоне. Вот простой рецепт от RussianFood. com, который поможет вам приготовить вкусный рассольник.
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты (на 4 порции):
— 300 г куриного мяса,
— 3 шт картофеля,
— 2 шт солёных огурца,
— 50 г риса,
— 1 шт луковицы,
— 1 шт моркови,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 2 столовые ложки сметаны,
— 2 столовые ложки измельчённой зелени, такой как петрушка или укроп,
— 1 лавровый лист,
— 0,5-1 чайная ложка соли,
— 1 щепотка молотого чёрного перца.
Приготовление:
Промойте куриное мясо и нарежьте его на небольшие кусочки.
В большой кастрюле залейте мясо холодной водой (около 1,5 л), доведите до кипения и снимите образующуюся пену.
Нарежьте солёные огурцы мелкими кубиками.
Промойте рис.
Очистите и нарежьте картофель кубиками.
Очистите и измельчите лук.
Очистите и натрите морковь на крупной тёрке.
В большой сковороде обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистости.
Добавьте нарезанный картофель и рис в кастрюлю с курицей, дайте вскипеть и варите на среднем огне около 10 минут.
После добавьте солёные огурцы и обжаренные овощи, а также лавровый лист. Посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить рассольник с курицей и рисом еще около 10 минут.
Во время приготовления нарежьте свежую зелень.
Подавайте горячий рассольник с курицей и рисом в тарелки, добавив в каждую ложку сметаны и посыпав измельчённой зеленью.
Теперь у вас есть рецепт вкусного рассольника с курицей и рисом. Приятного аппетита!
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Рассольник с курицей и перловкой по-домашнему! Просто и очень вкусно!