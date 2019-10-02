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Красноярск претендует на проведение этапа серии "Гран-при"

Спорт » Фигурное катание print

Красноярск претендует на проведение этапа серии "Гран-при" по фигурному катанию. C 26 по 29 декабря в этом городе пройдет чемпионат России. Соревнования примет "Платинум Арена".

В этом сезоне российский этап "Гран-при" состоится в Москве.

"Нам приятно, что Федерация фигурного катания на коньках России дала нам право провести чемпионат страны. Наша цель - провести турнир на очень высоком уровне и затем принять у нас этап мировой серии Гран-при с участием зарубежных звезд фигурного катания. Так что на чемпионате России останавливаться не собираемся", - приводит пресс-служба оргкомитета чемпионата России слова гендиректора "Платину Арены" Роана Стоникова.

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Темы фигурное катание
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