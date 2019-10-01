Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в Дохе. Россиянка выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2,04 м.
"Поздравляю Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе! Третье подряд золото на такого уровня соревнованиях - впечатляющий результат. Желаю новых побед!" - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".
Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в Пекине и Лондоне.
Читайте также:
"Ницца" выгнала футболиста за воровство
Орлов ответил Уткину, который назвал "Зенит" империей зла
Смолов отсудил у страховой компании 8 млн рублей
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.