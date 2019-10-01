Смолов отсудил у страховой компании 8 млн рублей

Футболист сборной России Федор Смолов выиграл иск к компании "АльфаСтрахование". В его пользу суд взыскал 8 млн рублей. Форвард "Локомотива" оспорил невыплату средств по КАСКО. В ДТП он попал 1 августа 2018 года в Краснодаре.

Нападающий не пострадал, но разбил свой BMW. Футболист оставил место происшествия, из-за чего был лишен прав на год. Страховщик назвал это причиной отказа в выплатах.

Смолову будет выплачено 6,465 млн рублей на ремонт автомобиля, 1,105 за утрату товарного вида авто, 124 тыс. рублей неустойки и 300 тыс. штрафа, сообщает "РИА Новости".

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