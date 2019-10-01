"Ницца" выгнала футболиста за воровство

"Ницца" разорвала соглашение с форвардом Ламином Диаби. Футболист украл у своего партнера по команде Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тыс. евро. Инцидент произошел в раздевалке команды. 18-летний футболист сам признался в краже, сообщает L'Equipe.

По информации источника, следующей командой Ламина станет "Париж", занимающий последнее место в турнирной таблице Лиги 2. Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступал за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне нападающий не выходил на поле.

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