Орлов ответил Уткину, который назвал "Зенит" империей зла

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил Василию Уткину на критику питерского "Зенита". Ранее Уткин назвал сине-бело-голубых "империей зла".

"Называть можно как угодно. Давайте "Реал" назовем империей зла, давайте называть "Спартак" империей зла. Вы забыли, что "Спартак" доминировал в советском футболе и в российском - в первые 10 лет под руководством Романцева. Я-то всегда работал в Ленинграде с "Зенитом" - это была самая нищая команда. Прошло время - ситуация поменялась. Какие условия были у киевского "Динамо" и Лобановского? Какие условия были у "Спартака", когда член политбюро Гришин их опекал?

"Динамо" Тбилиси, "Арарат"... Но мы все равно один раз выиграли - в 1984 году, и тем ценнее эта победа. Сейчас так получилось, что "Газпром" патронирует "Зенит". А чем РЖД уступает "Газпрому"? Чем Федун и "Лукойл" уступают "Газпрому"? У "Динамо" - ВТБ. Наступил такой момент, что у "Зенита" хорошие условия. Надо благодарить "Газпром", который вытащил "Зенит", поднял его, и я благодарен как петербуржец", - заявил Орлов в интервью "Радио Зенит".

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