Легкоатлетки возмущены слишком откровенными съемками на ЧМ

Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер высказала свое возмущение новым ракурсом видеосъемки, который телевизионщики использовали во время чемпионата мира-2019 в Дохе. Режиссеры пользуются съемкой спортсменок сзади и снизу. По словам немки, это вызвало недовольство многих легкоатлеток. Многие посчитали, что видео носит интимный характер.



ЧМ по легкой атлетике

"Принимает ли участие в этом женщина? Я не думаю. Эти камеры не так уж хороши. У меня возникают неприятные ощущения от такой съемки", - заявила спортсменка в интервью Bild.

Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась с протестом в Международную федерацию. После этого организаторы удалили все видео с возмутительными кадрами. Сейчас в трансляции демонстрируют только крупные планы.

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